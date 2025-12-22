В Туле задержали пятерых организаторов нелегальной миграции

Заведено уголовное дело

Редакция сайта ТАСС

© СУ СК России по Тульской области/ ТАСС

ТУЛА, 22 декабря. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено в отношении пятерых участников преступной группы, которых обвиняют в организации незаконного пребывания в России 22 иностранцев. Все фигуранты задержаны, сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по региону.

"В Туле задержаны пятеро участников организованной преступной группы, причастных к организации незаконной миграции. Возбуждено уголовное дело в отношении двух мужчин и трех женщин, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции в составе организованной преступной группы)", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

По версии следствия, обвиняемые находили иностранцев, которым за вознаграждение помогали оформить фиктивную регистрацию, трудоустройство на территории области, а затем передавали документы в миграционную службу для получения свидетельств участников государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Россию, сообщили в пресс-службе. Всего таким образом было организовано нелегальное пребывание 22 мигрантов.

Все фигуранты задержаны, двое из них находятся под домашним арестом, трое заключены под стражу.