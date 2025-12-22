В Саратовской области объявляли угрозу атаки БПЛА
САРАТОВ, 22 декабря. /ТАСС/. Угрозу БПЛА объявляли в Саратовской области, экстренные службы приводили в полную готовность. Об этом сообщил губернатор региона Роман Бусаргин.
"От Министерства обороны поступила информация об угрозе БПЛА. Локально в местах возможной угрозы могут работать системы оповещения. Все экстренные службы приведены в полную готовность", - сообщал Бусаргин в своем Telegram-канале.
Позже угрозу атаки БПЛА отменили. Об этом сообщили в единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС).
"Внимание! Отбой угрозы атаки БПЛА на территории Саратовской области!" - отметили в сообщении.
Опасность атаки БПЛА была объявлена в регионе около 16:00 мск.
В новость внесены изменения (17:24 мск) - добавлена информация об отмене атаки.