В Саратовской области объявляли угрозу атаки БПЛА

Экстренные службы приводили в полную готовность

САРАТОВ, 22 декабря. /ТАСС/. Угрозу БПЛА объявляли в Саратовской области, экстренные службы приводили в полную готовность. Об этом сообщил губернатор региона Роман Бусаргин.

"От Министерства обороны поступила информация об угрозе БПЛА. Локально в местах возможной угрозы могут работать системы оповещения. Все экстренные службы приведены в полную готовность", - сообщал Бусаргин в своем Telegram-канале.

Позже угрозу атаки БПЛА отменили. Об этом сообщили в единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС).

"Внимание! Отбой угрозы атаки БПЛА на территории Саратовской области!" - отметили в сообщении.

Опасность атаки БПЛА была объявлена в регионе около 16:00 мск.

