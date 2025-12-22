В Москве двум девушкам вынесли приговор за доведение до самоубийства

Им назначили наказание в виде 10 и 10,5 года лишения свободы

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Суд в Москве приговорил к 10 и 10,5 года лишения свободы двух девушек, которые довели до самоубийства свою знакомую. Об этом сообщили в пресс-службе столичного ГСУ СК России.

"Собранные <…> доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении двух девушек. Они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного п. "г" ч. 2 ст. 110 УК РФ (доведение до самоубийства). Приговором суда им назначено наказание в виде 10 и 10,5 года лишения свободы соответственно. Виновные будут отбывать наказание в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.

Установлено, что обвиняемые, зная о том, что потерпевшая легко поддается чужому влиянию и не имеет близких людей, на протяжении долгого времени систематически унижали ее и жестоко обращались. Одна из фигуранток регулярно вымогала у потерпевшей деньги, общая сумма составила более 2,5 млн рублей.

13 сентября 2024 года в квартире на Новосущевской улице обвиняемые, угрожая и оскорбляя девушку, применили в отношении нее насилие. В результате она решила совершить самоубийство.