На Ставрополье вынесли приговор участнику беспорядков в аэропорту Махачкалы

Салик Рамазанов отправится в исправительную колонию на семь лет шесть месяцев

Редакция сайта ТАСС

ПЯТИГОРСК, 22 декабря. /ТАСС/. Минераловодский городской суд Ставропольского края вынес приговор по уголовному делу в отношении жителя Республики Дагестан Салика Рамазанова, участвовавшего в массовых беспорядках в аэропорту Махачкалы в 2023 году. Он отправится в исправительную колонию на семь лет шесть месяцев, сообщили в прокуратуре края.

"Признан виновным по ч. 3 ст. 263.1 УК РФ (неисполнение требований по соблюдению транспортной безопасности на объектах транспортной инфраструктуры и транспортных средствах, если это деяние повлекло по неосторожности причинение крупного ущерба, совершенное группой лиц по предварительному сговору). В ходе рассмотрения дела установлено, что 29 октября 2023 года Салик Рамазанов в аэропорту Уйташ на почве национальной и религиозной ненависти и вражды к гражданам Израиля, отказываясь выполнять законные требования сотрудников правоохранительных органов, принял участие в массовых беспорядках, сопровождавшихся насилием и уничтожением имущества", - говорится в сообщении.

В краевой прокуратуре напомнили, что противоправными действиями участников беспорядков уничтожено и повреждено имущество аэропорта на сумму более 24 млн рублей, нарушены требования транспортной и авиационной безопасности, что повлекло полную блокировку работы аэропорта, задержку и отмену регулярных рейсов, перенаправление их в другие аэропорты. В отношении 30 представителей власти совершены противоправные действия, 23 из них получили телесные повреждения различной степени тяжести.

"Суд с учетом позиции государственного обвинителя, принимая во внимание характер и степень общественной опасности совершенного преступления, назначил подсудимому наказание в виде 7 лет 6 месяцев лишения с отбыванием в исправительной колонии общего режима", - сообщили в ведомстве.