Рябков: убийство генерала наводит на мысль о связи произошедшего с дипломатическим треком
13:51
обновлено 13:58
МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Убийство начальника управления оперативной подготовки Генерального штаба ВС РФ генерал-лейтенанта Фанила Сарварова наводит на мысль о совпадении с происходящим на политико-дипломатическом треке. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
Ему задали вопрос о том, пытались ли стоящие за убийством повлиять на ход переговоров по урегулированию на Украине. "Мы скорбим, это утрата. Я не стал бы проводить никакие параллели сейчас. Конечно, на мысли наводит определенное совпадение трагических и негативных событий с тем, что происходит на политико-дипломатическом треке", - сказал высокопоставленный дипломат.