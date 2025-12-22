Рябков: убийство генерала наводит на мысль о связи произошедшего с дипломатическим треком

Замглавы МИД РФ пока не стал "проводить никакие параллели"

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков © МИД РФ/ ТАСС

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Убийство начальника управления оперативной подготовки Генерального штаба ВС РФ генерал-лейтенанта Фанила Сарварова наводит на мысль о совпадении с происходящим на политико-дипломатическом треке. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Ему задали вопрос о том, пытались ли стоящие за убийством повлиять на ход переговоров по урегулированию на Украине. "Мы скорбим, это утрата. Я не стал бы проводить никакие параллели сейчас. Конечно, на мысли наводит определенное совпадение трагических и негативных событий с тем, что происходит на политико-дипломатическом треке", - сказал высокопоставленный дипломат.