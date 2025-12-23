Владимиров сообщил о попытке БПЛА атаковать объекты в Буденновске

На территории промзоны зафиксировали возгорания, отметил губернатор Ставропольского края

СТАВРОПОЛЬ, 23 декабря. /ТАСС/. Украинские БПЛА пытались атаковать объекты в городе Буденновске, на территории промышленной зоны возникли возгорания, пострадавших не зафиксировано.

Об этом сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

"Вражеские БПЛА попытались атаковать объекты в Буденновске, работает ПВО. ", - написал он в своем Telegram-канале.

Владимиров отметил, что, по оперативным данным, пострадавших нет, повреждений жилых домой и городской инфраструктуры нет. Отмеечаются возгорания на территории промышленной зоны.

Губернатор добавил, что на месте работают экстренные службы. На территории края продолжает действовать режим беспилотной опасности.