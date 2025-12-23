В Норильске состояние брошенных на несколько суток детей остается тяжелым

Они получают всю необходимую помощь

КРАСНОЯРСК, 23 декабря. /ТАСС/. Состояние двух детей из Норильска, которых на несколько суток бросила мать, и они попали в больницу, остается тяжелым. Об этом ТАСС сообщили в ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии.

"Состояние детей также тяжелое", - сообщили в ведомстве. В региональном Минздраве также подтвердили, что состояние детей без изменений. Накануне в министерстве сообщали, что их состояние тяжелое, но стабильное, дети получают всю необходимую помощь. Проводятся телемедицинские консультации с краевым центром охраны материнства и детства.

Ранее сообщалось, что женщина проживала в квартире по улице Бегичева в Норильске вместе с тремя дочерьми в возрасте 15 лет, двух лет и одного года, а также с пятимесячным сыном. В период с 14 по 17 декабря 2025 года она ушла из квартиры к знакомому, оставив четверых детей без должного присмотра и еды. Из-за длительного голодания 17 декабря пятимесячный мальчик умер от истощения. В ходе осмотра места происшествия следователи зафиксировали отсутствие продуктов питания в холодильнике. Две младшие дочери доставлены в больницу в тяжелом состоянии, им оказывается медицинская помощь. Старшая дочь помещена в соцприют для детей. В отношении женщины возбуждено уголовное дело по п. "в", "д" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, совершенное с особой жестокостью). Она заключена под стражу, в ходе допроса признала свою вину.