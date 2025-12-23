В Приморье задержали подозреваемых в мошенничестве с обменом валюты

Ущерб составил свыше 54 млн рублей

ВЛАДИВОСТОК, 24 декабря. /ТАСС/. Правоохранители в Приморском крае задержали двоих подозреваемых в мошенничестве под предлогом обмена валюты. Ущерб составил более 54 млн рублей, сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

"В отдел полиции Ленинского района обратились двое жителей Владивостока, которые сообщили, что неизвестные лица путем обмана похитили у них денежные средства в иностранной валюте на общую сумму свыше $670 тыс., что по курсу Центрального банка Российской Федерации на момент возбуждения уголовного дела составляло более 54 млн рублей. <...> В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска отдела по раскрытию преступлений против собственности УУР УМВД России по Приморскому краю установили причастность к совершению преступлений двух жителей региона", - говорится в сообщении.

Предварительно установлено, что потерпевшие обменивали валюту вне банков. Неизвестные горожанам ранее лица связывались с ними через мессенджеры и интересовались текущим курсом доллара и возможностью обмена крупных сумм. 45-летняя горожанка встретилась с неизвестным мужчиной, и он передал ей пакет с денежными средствами в рублях в банковских упаковках. Взамен пострадавшая передала мужчине $427 тыс. Бумажные средства при передаче не пересчитывались. Таким же способом 50-летний потерпевший передал мошенникам $245 тыс., что на момент возбуждения уголовного дела составляло более 19 млн рублей.

"После завершения сделок потерпевшие обнаружили, что полученные ими купюры не являются подлинными. Попытки связаться с участниками договоренностей результата не дали, и граждане обратились с заявлениями в полицию", - проинформировали в ведомстве.

Были возбуждены уголовные дела по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Задержанными оказались 24-летний ранее не судимый житель Ханкайского округа и 32-летний ранее судимый житель Владивостока. Обоим фигурантам избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Проводятся следственные действия и оперативные мероприятия, направленные на установление других эпизодов преступной деятельности. Изъятые деньги направили на экспертизу.

"Действиям потерпевших в части осуществления валютных операций будет дана правовая оценка в установленном законом порядке", - подчеркнули в УМВД.