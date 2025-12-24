Во Владивостоке осудили мужчину, напавшего на соседей с огнеметом и гарпуном

Он получил семь лет колонии

ВЛАДИВОСТОК, 24 декабря. /ТАСС/. Суд приговорил жителя Владивостока, напавшего на соседей с гарпуном и самодельным огнеметом, по уголовному делу о покушении на убийство и причинении тяжкого вреда здоровью к семи годам колонии. Об этом сообщили в прокуратуре Приморского края.

"С учетом позиции государственного обвинителя на основании вердикта присяжных заседателей постановлен приговор в отношении 67-летнего местного жителя. Суд назначил виновному наказание в виде семи лет лишения свободы. Местом отбывания наказания определена исправительная колония строгого режима", - сообщили в прокуратуре.

Судом установлено, что в июне 2023 года на территории одного из садоводческих товариществ в Советском районе города Владивостока между подсудимым и соседями возник бытовой конфликт. В ходе ссоры обвиняемый применил изготовленное им самодельное зажигательное устройство. В результате мужчине, пытавшемуся его остановить, причинены обширные термические ожоги, которые квалифицированы как тяжкий вред здоровью. После этого подсудимый взял ружье для подводной охоты и выстрелил металлической стрелой в шею потерпевшей.

Он признан виновным по ч. 1 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности) и ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).