В Ярославской области объявили беспилотную опасность

Жителей призвали соблюдать спокойствие

Редакция сайта ТАСС

ЯРОСЛАВЛЬ, 24 декабря. /ТАСС/. Режим беспилотной опасности объявлен на территории Ярославской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Михаил Евраев.

"В Ярославской области объявлена беспилотная опасность. Соблюдайте спокойствие. Если вы находитесь на улице, покиньте открытые участки, постарайтесь укрыться в ближайших зданиях. В помещениях важно зашторить окна плотными занавесками или опустить жалюзи, отойти от окон на безопасное расстояние и стараться находиться в комнатах со сплошными стенами", - проинформировал он.