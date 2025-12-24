В Тульской области после атаки БПЛА произошел пожар на предприятии

Пострадавших нет, сообщил глава региона Дмитрий Миляев

ТУЛА, 24 декабря. /ТАСС/. Обломки БПЛА упали на территории предприятия в Тульской области, произошло возгорание. Открытое горение локализовано.

Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.

"На территории одного из предприятий в Тульской области произошло возгорание. В настоящее время открытое горение локализовано", - написал он в своем Telegram-канале.

Губернатор отметил, что пострадавших нет.

Как сообщил глава региона, подразделения ПВО Минобороны России уничтожили 12 украинских беспилотников. В ходе отражения воздушной атаки обломками БПЛА также повреждены фасад и остекление частного домовладения в Большой Туле.