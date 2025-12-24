Нарушения выявили в больнице Норильска, где не сообщили о неблагополучной семье

Главному врачу внесено представление о нарушении законодательства

КРАСНОЯРСК, 24 декабря. /ТАСС/. Прокуратура выявила нарушения в работе Норильской межрайонной детской больницы, медики которой своевременно не сообщили о неблагополучной семье, где позднее умер от голода пятимесячный ребенок. Главрачу внесено представление о нарушении законодательства, сообщили ТАСС в региональной прокуратуре.

Ранее сообщалось, что женщина оставила своих четверых детей одних в квартире на несколько суток, в результате чего пятимесячный мальчик умер от голода, а девочки одного и двух лет попали в больницу.

"Выявленные нарушения законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних указывают на отсутствие последовательной и ответственной позиции при организации работы по раннему выявлению социально-опасного положения в семье, негативно сказывает на авторитете медицинского учреждения, вызывает обоснованные сомнения в понимании работниками учреждения основополагающих принципов указанного законодательства", - сообщили в ведомстве, добавив, что главному врачу детской больницы внесено представление о нарушении законодательства.

По словам представителя прокуратуры, медики больницы осуществляли патронаж ребенка. Летом, когда они приходили к семье, матери дома не было и уходом за ребенком занималась его 15-летняя сестра, а в октябре - ноябре врачи не могли попасть в квартиру для оказания патронажа. По информации прокуратуры, медики не проинформировали своевременно органы профилактики об этом.