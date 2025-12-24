Собянин: силы ПВО уничтожили еще один летевший на Москву БПЛА

На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, отметил мэр столицы

Редакция сайта ТАСС

Мэр Москвы Сергей Собянин © Сергей Бобылев/ ТАСС

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Система ПВО Минобороны РФ сбила беспилотник, летевший на Москву. Об этом сообщил в своем канале в Max мэр столицы Сергей Собянин.

"Силами ПВО Минобороны отражена атака беспилотника, летевшего на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", - написал мэр.

Всего после полуночи, согласно опубликованным Собяниным данным, сбито три беспилотника.