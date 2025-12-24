В Новосибирской области обрушилось здание спортивной школы

Никто не пострадал

НОВОСИБИРСК, 24 декабря. /ТАСС/. Здание спортивной школы обрушилось в поселке Колывань Новосибирской области. Пострадавших нет, здание не эксплуатировалось с октября. Об этом сообщили ТАСС в прокуратуре региона.

"При обрушении никто не пострадал. Здание спортивной школы не эксплуатировалось с октября 2025 года", - сообщили в ведомстве. В прокуратуре уточнили, что эксплуатация здания была прекращена после его технического осмотра при прокурорском надзоре. Ведомство держит ситуацию на контроле.

Как пояснила ТАСС заместитель главы администрации Колыванского района Людмила Копылович, после закрытия спортшколы дети занимаются в зале общеобразовательной школы №3.

В сентябре в Татарске обрушилась часть здания СОШ № 5, никто не пострадал. Школа в реестре аварийных зданий не состояла, ремонтные работы в здании проводились более 10 лет назад. Согласно результатам комиссионной приемки в августе 2025 года без каких-либо замечаний она была признана готовой к началу учебного года. После обрушения школы губернатор региона Андрей Травников поручил пересмотреть приоритеты развития территорий в пользу безопасности действующих объектов.

В ноябре на стене здания школы №3 в Новосибирске обнаружили огромную трещину, учеников временно перевели на дистанционное обучение.