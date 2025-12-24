Жителя Челябинской области осудили на 20 лет по делу о наркотиках

Также мужчине назначили штраф в размере 150 тыс. рублей

ЧЕЛЯБИНСК, 24 декабря. /ТАСС/. Центральный окружной военный суд признал жителя Челябинской области, задержанного сотрудниками ФСБ летом 2024 года, виновным в незаконном обороте свыше 93 кг наркотиков и прекурсоров. Ему назначено наказание в виде 20 лет лишения свободы, сообщили ТАСС в пресс-службе управления ФСБ России по региону.

"Суд признал жителя Челябинской области виновным по ч. 2 ст. 228.3, ч. 5 ст. 228.1 и ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (незаконные приобретение, хранение наркотических средств, покушение на незаконный сбыт, сбыт и производство наркотических средств в особо крупном размере). Судебной инстанцией он приговорен к 20 годам лишения свободы", - сказали в пресс-службе.

Там добавили, что осужденный первые пять лет проведет в тюрьме, а оставшуюся часть наказания - в колонии особого режима. Кроме того, он лишен права заниматься деятельностью по администрированию сайтов и каналов с использованием электронных или информационно-телекоммуникационных сетей на срок пять лет. Также ему назначили штраф в размере 150 тыс. рублей.

Фигурант был задержан сотрудниками УФСБ России по Челябинской области в августе 2024 года. У него обнаружили и изъяли мефедрон и химические реактивы массой свыше 93 кг. Установлено, что он был поставщиком онлайн-магазина незаконного сбыта синтетических наркотиков в интернете, организовал нарколабораторию в частном доме.