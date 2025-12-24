В Москве двое полицейских погибли от взрыва при задержании неизвестного

Подозреваемый также погиб

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Двое сотрудников полиции погибли при задержании подозрительного лица на Елецкой улице в Москве в результате взрыва, подозреваемый также погиб. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.

"По данным следствия, в ночь с 23 на 24 декабря на улице Елецкой в Москве двое сотрудников ДПС увидели подозрительное лицо возле служебного автомобиля полиции. Когда они подошли ближе для его задержания, было приведено в действие взрывное устройство. В результате полученных ранений двое сотрудников полиции, а также лицо, находившееся рядом с полицейскими, погибли", - сообщили в СК.

В пресс-службе добавили, что по факту случившего возбуждено уголовное дело по двум статьям - о посягательстве на жизнь правоохранителей (ст. 317 УК РФ) и незаконном обороте взрывных устройств (ч. 1 ст. 222.1 УК РФ). Следователи и криминалисты столичного СК России продолжают осмотр места происшествия. Подготавливаются необходимые материалы для назначения судебных экспертиз, в том числе генетической, медицинской и взрывотехнической. Устанавливается механизм приведения в действие взрывного устройства. Допрашиваются свидетели, изучаются камеры видеонаблюдения.

Также по поручению председателя СК России Александра Бастрыкина к расследованию подключатся опытные криминалисты центрального аппарата ведомства.