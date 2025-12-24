После взрыва на Елецкой улице в Москве завели дело

Погибли три человека

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Уголовное дело по статьям о посягательстве на жизнь правоохранителей и незаконном обороте взрывных устройств возбуждено по факту взрыва на Елецкой улице в Москве. В результате произошедшего погибли три человека, в том числе двое сотрудников ДПС. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ.

В сообщении говорится, что по этому факту главное следственное управление СК России по Москве расследует уголовное дело по признакам преступлений, которые предусмотрены статьей 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа), частью 1 статьи 222.1 УК РФ (незаконный оборот взрывных устройств).