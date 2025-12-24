Статья

Взрыв на юге Москвы. Главное о ЧП на Елецкой улице

Редакция сайта ТАСС

© Илья Лазарев/ ТАСС

Ночью на юге Москвы произошел взрыв. В результате погибли три человека, включая двоих полицейских.

ТАСС собрал главное о происшествии.