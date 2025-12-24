ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Взрыв на юге Москвы. Главное о ЧП на Елецкой улице

Редакция сайта ТАСС
06:08
© Илья Лазарев/ ТАСС

Ночью на юге Москвы произошел взрыв. В результате погибли три человека, включая двоих полицейских.

ТАСС собрал главное о происшествии.

  • Взрыв произошел на Елецкой улице.
  • В сообщении Следственного комитета отмечается, что полицейские заметили подозрительного человека у служебного автомобиля.
  • При задержании злоумышленник привел в действие взрывное устройство. 
  • Двое пострадавших от взрыва на юге Москвы полицейских погибли. Злоумышленник тоже погиб.
  • Возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов (ст. 317 УК РФ) и незаконный оборот взрывных устройств (ч. 1 ст. 222.1 УК РФ).
  • На месте ЧП работают следователи, криминалисты и оперативные службы. Специалисты изучают записи видеонаблюдения, допрашивают свидетелей.
  • Ход и результаты расследования уголовного дела на контроле прокуратуры.
  • К расследованию подключили криминалистов центрального аппарата СК.
 
