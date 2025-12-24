ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Пожар на предприятии в Тульской области и 172 БПЛА. Последствия атаки

Губернатор региона Дмитрий Миляев сообщил, что пострадавших нет
06:12
Средства ПВО за ночь уничтожили 172 украинских беспилотника над российскими регионами, сообщили в Минобороны РФ.

Обломки БПЛА упали на территории предприятия в Тульской области, произошло возгорание.

ТАСС собрал основное о последствиях.

Масштаб

  • Дежурные средства ПВО в течение прошедшей ночи уничтожили 172 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над российскими регионами, сообщили в Минобороны.
  • По данным ведомства, 110 БПЛА сбили над Брянской областью, 20 - над Белгородской областью, 14 - над Калужской областью, 12 - над Тульской областью, 6 - над Орловской областью, 4 - над Московским регионом, в том числе 2 летевших на Москву, 3 - над Липецкой областью, а также по 1 - над Волгоградской, Курской и Смоленской областями.

Последствия

  • Обломки БПЛА упали на территории предприятия в Тульской области, произошло возгорание.
  • Открытое горение локализовали, сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.
  • Губернатор отметил, что пострадавших нет.
  • Миляев сообщил, что в ходе отражения воздушной атаки обломками БПЛА также повреждены фасад и остекление частного домовладения в Большой Туле.
 
