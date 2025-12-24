Пожар на предприятии в Тульской области и 172 БПЛА. Последствия атаки
Редакция сайта ТАСС
06:12
Средства ПВО за ночь уничтожили 172 украинских беспилотника над российскими регионами, сообщили в Минобороны РФ.
Обломки БПЛА упали на территории предприятия в Тульской области, произошло возгорание.
ТАСС собрал основное о последствиях.
Масштаб
- Дежурные средства ПВО в течение прошедшей ночи уничтожили 172 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над российскими регионами, сообщили в Минобороны.
- По данным ведомства, 110 БПЛА сбили над Брянской областью, 20 - над Белгородской областью, 14 - над Калужской областью, 12 - над Тульской областью, 6 - над Орловской областью, 4 - над Московским регионом, в том числе 2 летевших на Москву, 3 - над Липецкой областью, а также по 1 - над Волгоградской, Курской и Смоленской областями.
Последствия
- Обломки БПЛА упали на территории предприятия в Тульской области, произошло возгорание.
- Открытое горение локализовали, сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.
- Губернатор отметил, что пострадавших нет.
- Миляев сообщил, что в ходе отражения воздушной атаки обломками БПЛА также повреждены фасад и остекление частного домовладения в Большой Туле.