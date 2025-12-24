Семьям погибших в Москве полицейских окажут помощь

В ГУ МВД выразили им соболезнования

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Вся необходимая помощь будет оказана семьям погибших на Елецкой улице в Москве сотрудников полиции. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

"Руководство и личный состав Главного управления МВД России по Москве выражают искренние соболезнования семьям инспекторов отдельного батальона ДПС ГИБДД УВД по Южному округу ГУ МВД России по Москве лейтенанта полиции Ильи Климанова и лейтенанта полиции Максима Горбунова, которые получили смертельные ранения при несении службы", - сказали в пресс-службе.

В ГУ МВД добавили, что семьям погибших будет оказана вся необходимая помощь.

"В настоящее время проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств", - сказали в пресс-службе, добавив, что возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов.

Лейтенанту полиции Илье Климанову было 24 года, он пришел на службу в московскую полицию в октябре 2023 года.

Лейтенант полиции Максим Горбунов поступил на службу в органы внутренних дел в феврале 2022 года, ему было 25 лет. У него остались супруга и девятимесячная дочь.