К расследованию дела о взрыве в Москве подключатся сотрудники центрального аппарата СК

В пресс-службе СК РФ сообщили, что мероприятия проводятся по поручению главы ведомства Александра Бастрыкина

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Криминалисты центрального аппарата СК по поручению главы ведомства Александра Бастрыкина подключатся к расследованию уголовного дела о взрыве на Елецкой улице в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ.

"Председатель Следственного комитета России поручил опытным криминалистам центрального аппарата ведомства подключиться к расследованию с целью оперативного установления лиц, причастных к организации и исполнению преступления, а также всех его обстоятельств", - сказали в пресс-службе.