Адвокат фигуранта дела о нападении на журналистов в Адыгее обжаловал приговор

Мурата Аджигириева приговорили к двум годам трем месяцам колонии-поселения, а также штрафу

Редакция сайта ТАСС

МАЙКОП, 24 декабря. /ТАСС/. Адвокат Мурата Аджигириева, приговоренного к двум годам трем месяцам колонии-поселения, а также штрафу за нападение на журналистов ГТРК "Адыгея" в здании суда республики, обжаловал приговор. Об этом ТАСС сообщили в объединенной пресс-службе судов Республики Адыгея.

"Приговор, вынесенный Майкопским городским судом Мурату Аджигириеву, обжалован его адвокатом. В поданной апелляции защитник сообщил, что считает приговор незаконным и необоснованным. В частности, суд, по его мнению, при вынесении приговора не учел все обстоятельства по делу, в том числе при назначении наказания, поэтому просит суд смягчить наказание подзащитному и уменьшить размер компенсации морального вреда", - сказали в пресс-службе.

2 декабря Майкопский городской суд признал Аджигириева виновным по п. "а" ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное с применением насилия к гражданам либо угрозой его применения) и назначил ему наказание в виде двух лет трех месяцев лишения свободы в колонии-поселении. Кроме того, суд частично удовлетворил гражданский иск потерпевших на сумму 50 тыс. рублей.

В марте Аджигириев проигнорировал законное требование сотрудников ГИБДД МВД по Адыгее об остановке автомобиля, при задержании оскорбил полицейского. Суд признал его виновным и приговорил к штрафу в размере 150 тыс. рублей, прокуратура сочла приговор мягким и подала апелляцию. Перед ее рассмотрением в зале Верховного суда региона Аджигириев высказал угрозы в адрес сотрудников ГТРК "Адыгея", ударил видеооператора по лицу и скрылся.

В пресс-службе МВД по региону ТАСС уточнили, что обвиняемый более 10 лет назад был уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям.