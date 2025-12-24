В Мордовии задержали четверых молодых людей, обналичивших 5 млрд рублей

В период с 2023 по 2025 год подозреваемые приобрели у жителей региона более 100 банковских карт

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Сотрудники ФСБ задержали в Мордовии четверых молодых людей, незаконно обналичивших за три года 5 млрд рублей. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

"Установлено, что группа из четырех молодых людей в возрасте от 19 до 26 лет организовала сообщество для незаконного оборота средств платежей. В период с 2023 по 2025 год подозреваемые приобрели у жителей региона более 100 банковских карт, а также данные для доступа к системам дистанционного банковского обслуживания "Клиент-банк". Приобретенные платежные реквизиты они затем передавали своим связям в Москве для последующего использования в преступных целях", - отметили в ЦОС.

По данным ФСБ, общая сумма незаконно обналиченных денежных средств превысила 5 млрд рублей.

В ходе следственных действий и обысков у подозреваемых изъяты более 70 sim-карт, 48 телефонов, банковские карты и специализированное оборудование.

Следственным подразделением УФСБ по Республике Мордовия возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей). Статья предусматривает до пяти лет принудительных работ либо до семи лет лишения свободы с возможным дополнительным штрафом до 1 млн рублей. Двум фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, остальным - подписка о невыезде.