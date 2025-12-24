В Оренбуржье беспилотники пытались атаковать предприятие

Пострадавших нет, при этом незначительно повреждена инфраструктура

ОРЕНБУРГ, 24 декабря. /ТАСС/. Атаку на промышленный объект предотвратили в Оренбургской области, инфраструктура предприятия незначительно повреждена, пострадавших, предварительно, нет. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Солнцев в своем Telegram-канале.

"Беспилотники ВСУ попытались атаковать один из промышленных объектов региона. Силами и средствами Минобороны РФ отражена эта атака. При этом незначительно повреждена инфраструктура предприятия. Кроме того, один сбитый беспилотный летательный аппарат упал в населенном пункте. Пострадавших, по предварительным данным, нет", - написал он.

Губернатор уточнил, что на месте работают оперативные службы.