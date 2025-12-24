В Астрахани задержали планировавшего теракты подростка

Его поместили в центр содержания для несовершеннолетних правонарушителей УМВД России по Астраханской области на срок не более 30 суток

АСТРАХАНЬ, 24 декабря. /ТАСС/. Силовики задержали в Астрахани 13-летнего подростка, планировавшего совершить теракты на территории Астраханской области и Республики Дагестан. Об этом сообщила пресс-служба Советского районного суда Астрахани.

23 декабря 2025 года Советским районным судом города Астрахани рассмотрено административное дело по административному исковому заявлению начальника ОП №1 УМВД России по Астрахани о помещении несовершеннолетнего в Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей УМВД России по Астраханской области.

"В ходе судебного заседания судом установлено, что [несовершеннолетний] 2012 года рождения по месту своего проживания собирал самодельное взрывное устройство с целью совершения террористических актов на территории Астраханской области и Республики Дагестан. Более того, создал сообщество в мессенджере Telegram с целью обучения подписчиков изготовлению взрывных устройств. Административное исковое заявление удовлетворено. Постановлением суда несовершеннолетний помещен в центр содержания для несовершеннолетних правонарушителей УМВД России по Астраханской области на срок не более 30 суток", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в возбуждении уголовного дела по статьям 222.1 УК РФ (незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств), 223.1 УК РФ (незаконное изготовление взрывчатых веществ или взрывных устройств) отказано за отсутствием в действиях несовершеннолетнего состава преступлений, так как подросток не достиг возраста уголовной ответственности - 14 лет.

В пресс-службе суда рассказали, что во время осмотра места происшествия самодельное взрывчатое вещество было изъято. Как пояснил подросток, в начале лета 2025 года через мессенджер Telegram он начал общаться на религиозные темы с мужчиной, который служит "Исламскому государству" (ИГ, террористическая группировка, запрещена в РФ). Позже он создал свою группу с целью создания шариата. Но ее пришлось распустить, поскольку сначала нужно вступить в террористическое сообщество, без чего его не могут обучать и направлять. Он для себя принял решение о совершении террористического акта на территории Республики Дагестан.

Действия подростка пресечены сотрудниками ЦПЭ УМВД России по Астраханской области совместно с УФСБ России по Астраханской области.