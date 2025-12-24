В Псковской области отменили режим беспилотной опасности

В регионе сохраняются ограничения работы мобильного интернета

Редакция сайта ТАСС

ПСКОВ, 24 декабря. /ТАСС/. Власти Псковской области сняли режим беспилотной опасности, однако в регионе сохраняются ограничения работы мобильного интернета. Об этом сообщила пресс-служба областного правительства.

"В Псковской области сохраняются ограничения в работе интернета. Ночью на территории региона был объявлен режим беспилотной опасности, оперативные службы работали в усиленном режиме. Сейчас режим беспилотной опасности отменен", - отмечается в сообщении.