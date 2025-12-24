В Самарской области предпринимателя арестовали по делу о неуплате налогов

Их сумма составляет около 7 млрд рублей

САМАРА, 24 декабря. /ТАСС/. Суд в Самарской области арестовал директора организации по производству табачной продукции по уголовному делу об уклонении от уплаты налогов на сумму около 7 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по региону.

"Возбуждено уголовное дело в отношении директора организации по производству табачной продукции, подозреваемого в совершении преступлений, предусмотренных п. "б" ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере), п. "б" ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств, приобретенных преступным путем, в особо крупном размере), ч. 2 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей организованной группой). <…> В ходе предварительного расследования судом по ходатайству следствия в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

По версии следствия, с 2021 по 2024 год подозреваемый предоставлял в налоговый орган декларации с заведомо ложными сведениями, без отражения информации о произведенной и реализованной продукции. Тем самым он уклонился от уплаты налогов на сумму около 7 млрд рублей. Чтобы легализовать эти средства, он купил недвижимость и другое имущество на 22 млн рублей, а также организовал изготовление поддельных распоряжений о переводе денег подконтрольным юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям по фиктивным взаимоотношениям.

Следствие устанавливает все обстоятельства в рамках уголовного дела.