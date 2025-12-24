В Херсонской области из-за атаки дрона ВСУ погиб мирный житель

Еще два человека получили ранения

ГЕНИЧЕСК, 24 декабря. /ТАСС/. В Новой Каховке Херсонской области один мирный житель погиб, еще двое получили ранения в результате атаки БПЛА Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил и.о. главы Новой Каховки Владимир Оганесов.

"На территории города Новая Каховка в результате атаки БПЛА поврежден легковой автомобиль. Один мирный житель погиб и двое с минно-взрывными травмами госпитализированы", - написал он в своем Telegram-канале.

Как уточнил губернатор Владимир Сальдо в своем Telegram-канале, погибшей женщине было 60 лет, ранены 81-летняя пенсионерка и 65-летний мужчина.

Глава региона добавил, что в результате атак со стороны ВСУ за сутки в Каховке загорелись пустующий склад и неэксплуатируемый индивидуальный жилой дом. Также дома повреждены в Брилевке и Раденске.