В Поморье арестовали начальника подразделения по ЖКХ Минобороны

Его подозревают в превышении должностных полномочий

АРХАНГЕЛЬСК, 24 декабря. /ТАСС/. Мирнинский городской суд Архангельской области заключил под стражу начальника подразделения федерального государственного бюджетного учреждения "Центральное жилищно-коммунальное управление" Минобороны РФ. Об этом сообщили ТАСС в суде. Он подозревается в превышении должностных полномочий.

"Следователь военного следственного отдела СК РФ по Плесецкому гарнизону просил суд избрать меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении начальника подразделения федерального государственного бюджетного учреждения "Центральное жилищно-коммунальное управление" Минобороны Российской Федерации, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного п. "е" ч. 3 ст. 286 УК РФ, - сообщили в суде. - Суд избрал фигуранту меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 12 февраля 2026 года включительно".

По версии следствия, подозреваемый, желая создать видимость мнимого благополучия перед руководством, заверил своей подписью акт приемки законченного капитального ремонта объекта. При этом он знал от подчиненных о неудовлетворительном качестве выполненных по государственному контракту работ. Следствие полагает, что его действия повлекли причинение ущерба в размере свыше 12 млн рублей.