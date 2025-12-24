В Приангарье подожгли оборудование для энергоснабжения потребителей

Из-за этого отключилась воздушная линия 10 кВ, по которой электроэнергия поступает в три микрорайона Саянска и в деревню Черемшанка

ИРКУТСК, 24 декабря. /ТАСС/. Оборудование для обеспечения потребителей электроэнергией подожгли в городе Саянске Иркутской области. Об этом говорится в сообщении энергосетевой организации - "Облкоммунэнерго".

"В сетях ОГУЭП "Облкоммунэнерго" произошел очередной случай поджога энергетического оборудования, на этот раз в городе Саянске <…>. Произошел пожар на ячейке подстанции "Ока" в Саянске. В результате отключилась воздушная линия 10 кВ, по которой электроэнергия поступает в три микрорайона Саянска - Северный, Благовещенский и 6А, а также в деревню Черемшанка", - сообщили в компании, добавив, что инцидент произошел вечером 24 декабря.

По информации энергосетевой организации, злоумышленники отогнули дверь шкафа с коммутационным оборудованием и, используя горючую жидкость, подожгли его. Сейчас электроснабжение попавших под отключение микрорайонов города Саянска и деревни Черемшанка производится по временной схеме. Это ведет к повышению нагрузки в сети, что может привести к возникновению технологических нарушений. В связи с чем в компании призывают потребителей в этих населенных пунктах воздерживаться от одновременного включения множества бытовых приборов. Расследованием случившегося занимаются правоохранительные органы.

Ранее в Иркутске был задержан, а затем взят под стражу мужчина, который под влиянием телефонных мошенников поджег трансформаторную подстанцию. Против него было возбуждено уголовное дело ч. 2 ст. 205 УК РФ (террористический акт), ему грозит до 20 лет лишения свободы.