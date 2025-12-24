В Сумской и Полтавской областях ввели аварийные отключения света

Ситуация в энергосистеме остается сложной, сообщили в Минэнерго Украины

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Аварийные отключения электроэнергии введены в Сумской и Полтавской областях Украины. Об этом сообщило издание "Страна".

В свою очередь в Минэнерго информировали, что 24 декабря графики почасовых отключений и графики ограничения мощности для промышленных потребителей и бизнеса используются во всех регионах Украины.

"Ситуация в энергосистеме остается сложной", - добавили в министерстве.