В Челябинской области выявили недочеты в системах защиты крупных предприятий

Лица, допустившие эти недочеты, были оштрафованы

Редакция сайта ТАСС

ЧЕЛЯБИНСК, 24 декабря. /ТАСС/. Пробелы в антитеррористической защищенности шести крупных предприятий, в том числе заводов оборонно-промышленного комплекса, выявили в Челябинской области сотрудники управления ФСБ России по региону. Лица, допустившие эти недочеты, были оштрафованы, сообщили ТАСС в пресс-службе УФСБ.

"Сотрудники УФСБ России по Челябинской области на объектах промышленности, топливно-энергетического комплекса и транспорта выявили факты неисполнения должностными лицами предприятий решений, вынесенных на заседании антитеррористической комиссии региона", - сказали в пресс-службе.

В УФСБ пояснили, что недостатки были обнаружены на объектах АО "Научно-производственное объединение "Электромашина", АО "Сигнал", АО "Златоустовский машиностроительный завод", ПАО "Агрегат", ООО "Аргаяшская нефтебаза" и на одной из станций железной дороги.

В пресс-службе добавили, что должностные лица, допустившие нарушения, были признаны судами виновными в совершении административных правонарушений и оштрафованы. В управлении напомнили, что в случае неоднократного привлечения лица к административной ответственности за аналогичное деяние предусмотрена уголовная ответственность по ст. 217.3 УК России (нарушение требований к антитеррористической защищенности). Максимальное наказание по этой статье предусматривает лишение свободы на срок до семи лет.