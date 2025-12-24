Балицкий: ВСУ атакуют гражданские цели на Запорожье из-за поражений на фронте

Губернатор региона отметил, что это действия не военных людей, а сумасшедших террористов

МЕЛИТОПОЛЬ, 24 декабря. /ТАСС/. Военнослужащие вооруженных сил Украины ежедневно наносят удары по гражданским объектам и мирным жителям Запорожской области, чтобы компенсировать свои поражения на фронте. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий, комментируя атаку БПЛА на гражданский автомобиль в городе Пологи.

"Ежедневно видим, как противник пытается разрушить нашу социальную инфраструктуру и атакует по сугубо гражданским целям. Мы понимаем, что никаких успехов на фронте у ВСУ нет, и поэтому в состоянии агонии они бьют по обычным машинам, обычным домам, обычным гражданам, чтобы хоть как-то компенсировать свои поражения на фронте. Это действия не военных людей, а просто сумасшедших террористов", - написал он в своем Telegram-канале.

По его словам, БПЛА ударил по гражданскому автомобилю, который находился возле магазина в городе Пологи, пострадавших в результате атаки нет.