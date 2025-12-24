В Петербурге рассмотрят протокол на Екатерину Бивол о возбуждении ненависти

Кроме того, 22 декабря Смольнинский суд признал ложными и порочащими честь и достоинство публичные высказывания и комментарии блогера о бывшем муже

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 декабря. /ТАСС/. Суд в Санкт-Петербурге зарегистрировал дело о возбуждении ненависти к людям по признакам национальности и языка в отношении блогера Екатерины Бивол. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

"Ленинский районный суд г. Санкт-Петербурга зарегистрировал дело об административном правонарушении в отношении Екатерины Бивол, привлекаемой по ст. 20.3.1 КоАП РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства). Судебное заседание назначено на 29 января", - говорится в сообщении.

Как следует из полицейского протокола, 22 октября в одном из Telegram-каналов была размещена видеозапись, на которой Бивол, используя оскорбления и нецензурную лексику, высказывает негативную оценку в адрес группы лиц, объединенных по этническому и языковому признакам.

Как сообщалось ранее, в конце октября МВД Казахстана объявило Бивол в розыск по уголовному делу о публикации в соцсетях видеозаписи с оскорбительными высказываниями в адрес представителей различных национальностей. МВД Киргизии по тому же факту инициировало в отношении Бивол доследственную проверку.

Кроме того, 22 декабря Смольнинский суд Санкт-Петербурга признал ложными и порочащими честь и достоинство публичные высказывания и комментарии Бивол о бывшем муже, боксере Дмитрии Биволе, которые она распространяла в своих социальных сетях с сентября 2024 по август 2025 года, и обязал ее опубликовать опровержения.