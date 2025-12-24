В Оренбургской и Самарской областях отменили опасность атаки БПЛА

В Оренбурге и Орске также отменили план "Ковер"

Редакция сайта ТАСС

ОРЕНБУРГ, 24 декабря. /ТАСС/. Режим опасности атаки БПЛА снят в Оренбургской и Самарской областях. Об этом сообщили губернатор Оренбуржья Евгений Солнцев и ГУ МЧС России по Самарской области.

"Уважаемые оренбуржцы, по всей территории региона отмена опасности атаки БПЛА, а также отмена плана "Ковер" в Оренбурге и Орске", - написал Солнцев в Telegram-канале.

По информации РСЧС Самарской области, в регионе также дан отбой опасности атаки БПЛА.

Утром 24 декабря беспилотники попытались атаковать одно из промышленных предприятий Оренбуржья. Незначительно была повреждена инфраструктура предприятия, пострадавших нет. Сбитый беспилотный летательный аппарат упал в населенном пункте, пострадавших также нет.