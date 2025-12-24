На трассе Екатеринбург - Тюмень в ДТП пострадали два человека

Авария произошла с участием трех грузовиков и автобуса

Редакция сайта ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 декабря. /ТАСС/. В ДТП с участием трех грузовых машин и пассажирского автобуса на трассе Екатеринбург - Тюмень в Свердловской области пострадали два водителя. Об этом сообщили в Госавтоинспекции по региону.

"На 47-м километре автодороги федерального значения Екатеринбург - Тюмень Белоярского района произошло дорожно-транспортное происшествие с участием четырех транспортных средств, в результате которого пострадали два человека. <...> Водитель грузового автомобиля "Камаз" совершил наезд на стоящий впереди грузовик Mercedes-Benz Actros, после чего "Камаз" выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с двигавшимся навстречу грузовым автомобилем Sollers Atlant. <...> Следовавший в попутном направлении рейсовый автобус марки Yutong, предпринимая маневр для избежания столкновения, занял крайнее левое положение и совершил касательное столкновение с автомобилем Mercedes-Benz Actros", - сказано в сообщении.

В ведомстве уточнили, что в ДТП пострадали два водителя грузовых машин. Среди 24 пассажиров автобуса пострадавших нет.

Ранее в Госавтоинспекции сообщили, что авария стала причиной закрытия движения в обоих направлениях на 47-м км трассы Екатеринбург - Тюмень, о пострадавших не сообщалось. Движение на участке восстановлено.