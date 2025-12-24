В курском приграничье от удара БПЛА по автомобилю пострадал мужчина

Пострадавшего доставили в больницу

Редакция сайта ТАСС

КУРСК, 24 декабря. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины с помощью беспилотника ударили по автомобилю в приграничном Беловском районе Курской области, ранен мужчина. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Александр Хинштейн.

Читайте также Военная операция на Украине. Онлайн

"Вражеский беспилотник ударил по гражданскому автомобилю на трассе в Беловском районе. Ранен 47-летний мужчина. У него минно-взрывная травма, слепое осколочное ранение правой голени и спины", - написал он.

Пострадавший доставлен в больницу, врачи оказали ему необходимую помощь. Хинштейн пожелал мужчине скорейшего выздоровления, заверив, что курские медики сделают для этого все возможное.