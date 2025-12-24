В Воронеже объявили тревогу из-за угрозы непосредственного удара БПЛА

Жителей призвали зайти в помещение

Редакция сайта ТАСС

ВОРОНЕЖ, 24 декабря. /ТАСС/. Тревога в связи с угрозой непосредственного удара БПЛА объявлена в Воронеже. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Александр Гусев.

"Внимание! Воронеж - тревога в связи с угрозой непосредственного удара БПЛА. Работают системы оповещения. Зайдите в помещение, отойдите от окон. Если увидели БПЛА - сразу уходите из зоны его видимости и позвоните по телефону 112", - написал он.

Ранее глава региона сообщил об угрозе непосредственного удара БПЛА на территории Нововоронежа.