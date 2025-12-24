В ДНР при атаках ВСУ погиб человек

Еще два получили ранения

Редакция сайта ТАСС

ДОНЕЦК, 24 декабря. /ТАСС/. Мирный житель погиб, еще два человека получили ранения с начала суток в Донецкой Народной Республике в результате агрессии Вооруженных сил Украины, сообщил в Telegram-канале глава ДНР Денис Пушилин.

Читайте также Военная операция на Украине. Онлайн

"В поселке Димитрово Красноармейского муниципального округа при детонации взрывоопасного предмета погиб мужчина 1972 года рождения. В результате атак ударными БПЛА в Красноармейске пострадала женщина 1945 года рождения, в поселке Комсомольский Волновахского муниципального округа ранения средней степени тяжести получил мужчина 1952 года рождения", - написал он.

Пушилин уточнил, что раненые получают всю необходимую медицинскую помощь.