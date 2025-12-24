На Камчатке за сутки зафиксировали семь афтершоков
Редакция сайта ТАСС
22:58
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 25 декабря. /ТАСС/. Афтершоки после июльского землетрясения продолжаются на Камчатке, за сутки ученые зафиксировали семь сейсмособытий. Об этом сообщили ТАСС в ГУ МЧС по региону.
"За сутки произошло семь афтершоков магнитудой до 4,8. В населенных пунктах они не ощущались", - сказали в ведомстве.
На текущий момент в регионе активны пять вулканов. По мнению ученых, землетрясения пробудили некоторые из них.