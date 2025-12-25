Собянин: система ПВО уничтожила восемь БПЛА, летевших на Москву

На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, отметил мэр столицы

Редакция сайта ТАСС

Мэр Москвы Сергей Собянин © Александр Рюмин/ ТАСС

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Система ПВО Минобороны РФ сбила еще четыре беспилотника, летевших на Москву. Об этом сообщил в своем канале в Max мэр столицы Сергей Собянин.

"Системой ПВО Минобороны уничтожены четыре БПЛА, атаковавшие Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков", - написал мэр.

Позже мэр столицы сообщил об отражении атаки еще четырех БПЛА.

Ранее Собянин сообщал об одном сбитом беспилотнике, летевшем на столицу.

В новость внесены изменения (03:07 мск; 03:09 мск; 03:21 мск) - добавлена информация об увеличении количества беспилотников.