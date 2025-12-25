Собянин: система ПВО уничтожила восемь БПЛА, летевших на Москву
24 декабря, 23:54
обновлено 00:21
МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Система ПВО Минобороны РФ сбила еще четыре беспилотника, летевших на Москву. Об этом сообщил в своем канале в Max мэр столицы Сергей Собянин.
"Системой ПВО Минобороны уничтожены четыре БПЛА, атаковавшие Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков", - написал мэр.
Позже мэр столицы сообщил об отражении атаки еще четырех БПЛА.
Ранее Собянин сообщал об одном сбитом беспилотнике, летевшем на столицу.
В новость внесены изменения (03:07 мск; 03:09 мск; 03:21 мск) - добавлена информация об увеличении количества беспилотников.