При атаке БПЛА на кубанское село повреждены здания и техника агропредприятия

Никто не пострадал

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Здания сельхозпредприятия и его техника получили повреждения при атаке БПЛА в Щербиновском районе Краснодарского края. Обошлось без раненых, все возгорания ликвидированы, сообщает оперштаб региона в Telegram-канале.

"Из-за атаки беспилотников повреждены здания и техника сельхозпредприятия в Щербиновском районе. Пострадавших нет. Повреждения получили несколько производственных зданий и сельскохозяйственная техника предприятия в с. Николаевка Щербиновского района. Возникшие возгорания оперативно ликвидировали", - говорится в сообщении.