В порту Темрюка из-за атаки БПЛА загорелись два резервуара с нефтепродуктами

Площадь пожара составила 2 тыс. кв. м

Редакция сайта ТАСС

© Михаил Терещенко/ ТАСС, архив

КРАСНОДАР, 25 декабря. /ТАСС/. Два резервуара с нефтепродуктами загорелись в порту Темрюка на площади 2 тыс. кв. м. из-за атаки БПЛА. Пострадавших нет, сообщает оперштаб Краснодарского края в Telegram-канале.

Читайте также Военная операция на Украине. Онлайн

"В порту Темрюка из-за атаки БПЛА произошло возгорание двух резервуаров с нефтепродуктами. Общая площадь пожара составляет около 2 тыс. кв. м. По предварительной информации, пострадавших нет. На месте работают специальные и экстренные службы", - говорится в сообщении.

В тушении задействованы 70 человек и 18 единиц техники, в том числе сотрудники ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.