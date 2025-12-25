Xinhua: в Китае из-за аварии на шахте погибли четыре человека

Еще трое числятся пропавшими без вести

Редакция сайта ТАСС

ПЕКИН, 25 декабря. /ТАСС/. Спасатели обнаружили тела четырех погибших, еще трое человек числятся пропавшими без вести из-за внезапного выброса угля и газа на шахте в провинции Юньнань (Юго-Западный Китай). Об этом сообщило агентство Xinhua со ссылкой на данные администрации уезда Чжэньсюн.

По его информации, инцидент произошел 24 декабря около 20:10 по местному времени (15:10 мск) на угольной шахте "Даин".

На месте происшествия продолжаются поисково-спасательные работы. Начато расследование причин аварии.