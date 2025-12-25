Забайкальца приговорили к 15 годам лишения свободы за призывы к терроризму

Помимо этого ему запретили заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов в интернете

Редакция сайта ТАСС

ЧИТА, 25 декабря. /ТАСС/. Жителя Забайкальского края приговорили к 15 годам лишения свободы за призывы к осуществлению террористической деятельности. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УФСБ.

"Установлено, что обвиняемый на личном канале одного из популярных видеохостингов неоднократно размещал видеозаписи с призывами к осуществлению террористической и экстремистской деятельности. <…> 2-й Восточный окружной военный суд признал фигуранта виновным в инкриминируемых преступлениях, по совокупности приговоров ему назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием первых трех лет в тюрьме, оставшегося срока лишения свободы в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.

Помимо лишения свободы ему запретили заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов в интернете на срок четыре года. Также ему был назначен штраф 100 тыс. рублей.

В пресс-службе суда уточнили, что 48-летний мужчина, испытывая политическую ненависть и вражду по отношению к действующей государственной власти на территории Российской Федерации, в период с 2018 по 2021 год участвовал в деятельности экстремистской организации "Артподготовка". На разных объектах в поселке Оловянная он наносил надписи с лозунгами организации. А на своем YouTube-канале публиковал ролики с вырезками из эфиров основателя организации.

Часть опубликованных видеоматериалов содержала призывы к посягательству на жизнь президента России Владимира Путина и президента союзного государства - Республики Беларусь Александра Лукашенко. Также в роликах призывали причинять смерть некоторым группам лиц по различным признакам.