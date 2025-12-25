В Приморье призывавшего в Telegram к диверсиям приговорили к трем годам колонии

Местный житель также распространял призывы вступать в запрещенную в РФ признанную террористической организацию

ВЛАДИВОСТОК, 25 декабря. /ТАСС/. Партизанский городской суд приговорил к трем годам и трем месяцам колонии местного жителя, публично призывавшего в сообщениях в Telegram к осуществлению деятельности, направленной против безопасности РФ. Об этом сообщили в пресс-службе судебной системы Приморского края.

"В судебном заседании подсудимый вину в предъявленных ему преступлениях признал, в содеянном раскаялся. От дачи показаний в соответствии со ст. 51 Конституции Российской Федерации отказался. Защитник просил назначить наказание в виде штрафа и учесть его положительную характеристику. Судом постановлен обвинительный приговор, по совокупности преступлений по п. "в" ч. 2 ст. 280.4 УК РФ и п. "в" ч. 2 ст. 280.4 УК РФ (публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства)", - сообщили в пресс-службе.

Суд установил, что мужчина, который был не согласен с решением о проведении СВО, разместил в публичной группе текстовое сообщение. Согласно заключению эксперта экспертного подразделения УФСБ России по Приморскому краю, сообщение содержало призывы к вступлению в "Русский добровольческий корпус" (РДК, признан террористической организацией, запрещен в РФ), то есть к госизмене, и диверсиям.