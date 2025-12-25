ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Военная операция на Украине
Убийство генерала ВС РФ Фанила Сарварова
ТАСС Медиа
ГлавнаяПроисшествия

В шести районах Ростовской области отразили атаку БПЛА

Пострадавших нет, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь
Редакция сайта ТАСС
03:16
© Алексей Коновалов/ ТАСС

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 декабря. /ТАСС/. В шести районах Ростовской области предотвратили атаку беспилотников. Пострадавших нет, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

"Воздушную атаку отразили с вечера 24 декабря по северу и востоку Ростовской области. БПЛА уничтожили и подавили в Боковском, Белокалитвинском, Тарасовском, Дубовском, Морозовском и Зимовниковском районах", - написал он в своем Telegram-канале. Предварительно, пострадавших нет. Информация о последствиях на земле уточняется. 

РоссияСлюсарь, Юрий БорисовичРостовская область