В шести районах Ростовской области отразили атаку БПЛА

Пострадавших нет, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь

© Алексей Коновалов/ ТАСС

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 декабря. /ТАСС/. В шести районах Ростовской области предотвратили атаку беспилотников. Пострадавших нет, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

"Воздушную атаку отразили с вечера 24 декабря по северу и востоку Ростовской области. БПЛА уничтожили и подавили в Боковском, Белокалитвинском, Тарасовском, Дубовском, Морозовском и Зимовниковском районах", - написал он в своем Telegram-канале. Предварительно, пострадавших нет. Информация о последствиях на земле уточняется.