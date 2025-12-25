В Чернигове десятки тысяч жителей остались без света

Объекты критической инфраструктуры получили повреждения, сообщил глава администрации региона Вячеслав Чаус

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Несколько десятков тысяч жителей города Чернигова, расположенного на севере Украины, остались без электричества. Об этом сообщил глава администрации региона Вячеслав Чаус.

Отмечается, что получили повреждения объекты критической инфраструктуры. "Несколько десятков тысяч абонентов были обесточены", - написал он в Telegram-канале.

Чаус также проинформировал о поврежденном энергетическом объекте в одном из сел Сновской общины на севере региона. "Несколько населенных пунктов осталось без света", - добавил он.

В ночь на четверг в Черниговской области несколько раз объявляли воздушную тревогу. В настоящее время предупреждение об угрозе с воздуха действует в двух районах региона.