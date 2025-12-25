В Запорожской области из-за атак ВСУ мирный житель получил ранение

Пострадавшую женщину госпитализировали

Редакция сайта ТАСС

МЕЛИТОПОЛЬ, 25 декабря. /ТАСС/. Мирный житель Запорожской области получил ранения в результате атак Вооруженных сил Украины на населенные пункты региона за сутки. Об этом сообщил губернатор Евгений Балицкий.

Читайте также Военная операция на Украине. Онлайн

"За прошедшие сутки зарегистрировано четыре факта целенаправленной атаки противника на населенные пункты Запорожской области, пострадал один человек", - написал он в своем Telegram-канале.

Балицкий уточнил, что в Васильевском муниципальном округе в результате удара БПЛА пострадала женщина 1960 года рождения, она госпитализирована.