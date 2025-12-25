Прокуратура КЧР потребовала изъять имущество экс-чиновника на 310 млн рублей

Он зарегистрировал 40 объектов недвижимости и 6 автомобилей на родственников и иных доверенных лиц

ЧЕРКЕССК, 25 декабря. /ТАСС/. Прокуратура Карачаево-Черкесии подала в суд иск об обращении в доход государства имущества бывшего госслужащего стоимостью свыше 310 млн рублей, приобретенного на неподтвержденные доходы. Об этом сообщается в Telegram-канале надзорного ведомства республики.

"Установлено, что в период прохождения государственной службы в органах власти КЧР в 2015-2025 годах мужчина приобрел высоколиквидные объекты недвижимости в Москве, Краснодарском крае и Карачаево-Черкесии, а также транспортные средства на общую сумму свыше 310 млн рублей. Законность происхождения доходов, за счет которых совершались сделки, не подтверждена", - говорится в сообщении.

Чиновник зарегистрировал 40 объектов недвижимости и 6 автомобилей на родственников и иных доверенных лиц, отметили в ведомстве.

Прокуратура направила в Черкесский городской суд иск об обращении в доход РФ имущества, приобретенного на неподтвержденные доходы.